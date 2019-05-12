В Израиле стартовало "Евровидение-2019"

В Израиле в городе Тель-Авив стартовал 64-й песенный конкурс "Евровидение", который продлится до 18 мая 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Евровидения-2019" в Youtube.

В конкурсе должна принять участие 41 страна. Украина в этом году не принимает участие.

Два полуфинала "Евровидения-2019" пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая, а финал должен пройти 18 мая.

Напомним, что букмекеры назвали главных претендентов на победу в "Евровидение 2019". Сообщается, что конкурс могут выиграть представители Нидерландов, России, Италии, Швеции или Азербайджана.