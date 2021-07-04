В Израиле с рейса в "красную" страну сняли 20 человек: они пытались вылететь без разрешения

В Израиле с самолета сняли пассажиров, которые попытались вылететь в страну, внесенную в "красную" зону по ситуации с коронавирусом. Ранее израильские власти ввели штрафы за поездки в такие страны .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Нафтали Беннета .

"Полет в "красную" страну возможен только с разрешения. Сообщаю, что людей, которые пытались этого избежать, снимали с борта самолета. Мы не шутим с вирусом, потому что его невозможно обмануть", - сказал он, открывая заседание правительства.

Премьер пояснил, что израильтяне, которые пытались уклониться от получения разрешения на посещение "красной" страны, были не допущены на рейс в Россию.

Он также подчеркнул, что в аэропорту "Бен-Гурион" сокращено количество рейсов в "красные" страны. "Этого не происходило в течение полутора лет и каждый израильтянин мог безо всякого предостережения лететь туда прямым рейсом. Этого больше не происходит", - добавил Беннет.