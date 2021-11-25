В Израиле разрешили гражданам делать тест на антитела вместо ПЦР-теста для въезда

Израильская правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом смягчила карантинные правила. Въезжающим в страну гражданам разрешили делать тест на антитела за 24 часа до полета вместо ПЦР-теста за 72 часа до вылета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на государственное израильское радио Kan .

Тест на антитела должен быть сделан перед вылетом в Израиль в сертифицированной лаборатории. По прибытии прилетающие должны будут сделать, как и раньше, ПЦР-тест в аэропорту Бен-Гурион, указывает радиостанция.

"Комиссия министров по борьбе с коронавирусом утвердила в ходе телефонного голосования рекомендацию специалистов министерства здравоохранения обновить правила въезда в Израиль из-за границы и разрешить въезжающим сдавать антиген-тест за 24 часа до вылета в качестве альтернативы нынешним требованиям (ПЦР-тест в течение 72 часов до вылета в Израиль)", - говорится в заявлении.