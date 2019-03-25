Из сектора Газа впервые за 5 лет обстреляли центральную часть Израиля

В Израиле пострадали шестеро человек в результате ракетного обстрела из сектора Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Сообщается, что под обстрел попало селение Мишмерет к юго-востоку от Нетании. В результате обстрела поврежден жилой дом, среди пострадавших четверо взрослых и двое детей. Еще нескольким жителям по соседству с поврежденным домом оказали психологическую помощь.

Также сообщается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху, несмотря на визит в Вашингтон, обсудит данный инцидент с начальником Генерального штаба Армия обороны Израиля, главой служба безопасности и Советом национальной безопасности страны.

Напомним, накануне израильский беспилотник нанес удары по двум наблюдательным постам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Удары были нанесены в ответ на беспорядки на границе палестинского приморского анклава.

Ранее в Израиле предположили, что 25 марта президент США Дональд Трамп на встрече с Нетаньяху в Белом доме подпишет указ о признании Голанских высот частью Израиля.