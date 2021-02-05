В Израиле продлили запрет на авиасообщение до 20 февраля

Правительство Израиля продлило запрет на авиасообщение в связи с пандемией коронавируса. Оно будет действовать до 20 февраля.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Существенные ограничения на авиасообщение введены еще в конце января на фоне высокой заболеваемости коронавирусом в стране и с целью продлить изоляцию до как можно большего количества вакцинированных в стране людей.

Исключения для перелетов действуют в некоторых экстренных случаях.

На сегодня в Израиле первую дозу вакцины от коронавируса получили почти 3,4 миллиона человек, а вторую - 1,986 миллиона.

Сегодня правительство также продлило до воскресенья локдаун в стране. Заседание правительства, на котором было принято это решение, сопровождалось скандалами и затянулось на 10 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль начал вакцинацию от COVID всех граждан старше 16 лет.