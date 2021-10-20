ru ua
Ср, 20 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Израиле обнаружили новую разновидность коронавируса: что о ней известно

Новина українською →
Израиль, Среда 20 октября 2021 09:35
В Израиле обнаружили новую разновидность коронавируса: что о ней известно Фото: в Израиле обнаружили новую разновидность коронавируса (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В Израиле зафиксировали первый случай инфицирования штаммом AY4.2. Он является новым видом коронавируса "Дельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание newsru.co.il.

По информации местных СМИ, заражение было обнаружено у 11-летнего мальчика, вернувшегося в страну из Молдовы.

"Пациент - 11-летний мальчик, у которого положительный результат теста был выявлен в аэропорту при возвращении из Молдовы", - говорится в сообщении.

Так, во время анализа на секвенирование генома вируса было установлено, что мальчик является носителем разновидности штамма "Дельта".

Как добавляют в издании, в связи с выявлением нового вида коронавируса, специалисты израильского Минздрава соберутся для обсуждения мер по предотвращению распространения штамма в стране.

Что известно об AY4.2

Данная разновидность является субвариантом штамма "Дельта". Ранее он уже был зафиксирован в Великобритании и Австралии, он также распространяется и в России.

Однако пока нет окончательных данных о том, как свойства нового вируса могут отличаться в плане переноса болезни по сравнению уже с широко известной и распространенной "Дельтой".

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Коронавирус "Дельта"
NEWS
Стремительный рост зараженных: в Украине почти 19 тысяч новых COVID-случаев и 495 смертей
Стремительный рост зараженных: в Украине почти 19 тысяч новых COVID-случаев и 495 смертей
DAILY
Закрыть глаза Запада. Зачем Россия выдавливает наблюдателей ОБСЕ с Донбасса
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Закрыть глаза Запада. Зачем Россия выдавливает наблюдателей ОБСЕ с Донбасса