В Израиле обнаружили новую разновидность коронавируса: что о ней известно

В Израиле зафиксировали первый случай инфицирования штаммом AY4.2. Он является новым видом коронавируса "Дельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание newsru.co.il.

По информации местных СМИ, заражение было обнаружено у 11-летнего мальчика, вернувшегося в страну из Молдовы.

"Пациент - 11-летний мальчик, у которого положительный результат теста был выявлен в аэропорту при возвращении из Молдовы", - говорится в сообщении.

Так, во время анализа на секвенирование генома вируса было установлено, что мальчик является носителем разновидности штамма "Дельта".

Как добавляют в издании, в связи с выявлением нового вида коронавируса, специалисты израильского Минздрава соберутся для обсуждения мер по предотвращению распространения штамма в стране.

Что известно об AY4.2

Данная разновидность является субвариантом штамма "Дельта". Ранее он уже был зафиксирован в Великобритании и Австралии, он также распространяется и в России.

Однако пока нет окончательных данных о том, как свойства нового вируса могут отличаться в плане переноса болезни по сравнению уже с широко известной и распространенной "Дельтой".