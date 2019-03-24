В Израиле назвали возможную дату признания США аннексии Голанских высот

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Израиля Исраэль Кац рассказал, когда президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подпишет указ о признании Голанских высот частью Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Каца.

Как написал Кац, в понедельник, 25 марта, Трамп во время встречи с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху в Белом доме подпишет указ о признании аннексии Голанских высот Израилем.

"Завтра президент Трамп, в присутствии премьер-министра Нетаньяху, подпишет указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильско-американские связи ближе, чем когда-либо", - заявил и. о. главы МИД Израиля.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки могут официально признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами уже на следующей неделе. Белый дом уже готовит официальный документ для кодификации признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Отметим, на этой неделе Дональд Трамп заявил, что США намерены признать суверенитет Израиля над Голанами. В частности, он отметил, что через 52 года после Шестидневной войны настало время признать израильский суверенитет над этой территорией. Он также пояснил, что это решение имеет стратегическое значение для безопасности Израиля.