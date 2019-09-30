В Израиле не договорились о создании широкой коалиции

Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com_israelipm)

Партии обвиняют друг друга в затягивании достижения соглашения

В Израиле новый раунд переговоров о создании широкой коалиции между партией "Ликуд" Биньямина Нетаньяху и оппозиционным блоком "Кахоль-лаван" бывшего начальника Генштаба Бенни Ганца приостановлен. Об этом сообщает DW.

В воскресенье, 29 сентября, встретились переговорные группы партий, но так и не смогли найти компромисс.

Как отмечает издание в каждом лагере обвиняют другой в том, что до сих пор не удалось достичь соглашения.

Следующая встреча переговорных групп запланирована на 2 октября, очередной раунд, по информации израильских СМИ, может стать последним.

в Израиле 17 сентября прошли выборы, на которых блок Бенни Ганца, получив 33 из 120 мандатов, стал сильнейшей парламентской силой, а "Ликуд" Нетаньяху занял второе место, получив 32 мандата. Однако ни одна из партий не имеет необходимого большинства для формирования правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Израиля Реувен Ривлин в среду, 25 сентября, поручил премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство страны.