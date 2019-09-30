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В Ізраїлі не домовилися про створення широкої коаліції

Новини » Політика    30.09.2019 - 02:12
В Ізраїлі не домовилися про створення широкої коаліції
Фото: Біньямін Нетаньяху (flickr.com_israelipm)

Партії звинувачують одна одну в затягуванні досягнення угоди

В Ізраїлі новий раунд переговорів про створення широкої коаліції між партією "Лікуд" Біньяміна Нетаньяху і опозиційним блоком "Кахоль-лаван" колишнього начальника Генштабу Бені Ганца призупинено. Про це повідомляє DW.

У неділю, 29 вересня, зустрілися переговорні групи партій, але так і не змогли знайти компроміс.

Як зазначає видання у кожному таборі звинувачують іншого у тому, що досі не вдалося досягти угоди.

Наступна зустріч переговорних груп запланована на 2 жовтня, черговий раунд, за інформацією ізраїльських ЗМІ, може стати останнім.

В Ізраїлі 17 вересня відбулися вибори, на яких блок Бенні Ганца, отримавши 33 із 120 мандатів, став найсильнішою парламентською силою, а "Лікуд" Нетаньяху посів друге місце, отримавши 32 мандати. Проте жодна з партій не має необхідної більшості для формування уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Ізраїлю Реувен Рівлін у середу, 25 вересня, доручив прем'єр-міністрові Біньяміну Нетаньяху сформувати новий уряд країни.

Нетаньяху заручився підтримкою і може залишитися прем'єром Ізраїлю Нетаньяху закликав до формування уряду єдності
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