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Израиль запретил въезд иностранцев до 11 октября, но есть исключения

Израиль, Понедельник 28 сентября 2020 17:46
Израиль запретил въезд иностранцев до 11 октября, но есть исключения
Фото: аэропорт Тель-Авива (tourismisrael.com)
Автор: РБК-Украина

Израиль ограничил въезд для иностранцев до 11 октября. Исключения могут быть только для тех, кто едет на лечение.

Об этом сообщает авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

До 11 октября Израиль не будет пускать иностранцев в страну в связи с новым жестким карантином из-за роста заболеваемости коронавирусом. Исключения будут для зарубежных пациентов местных клиник при согласовании визита с Минздравом Израиля, а также дипломатов.

Ранее сообщалось, что Израиль ввел ограничения на вылет с 25 сентября. Покинуть страну авиарейсом после этой даты могут пассажиры, купившие билеты до 14:00 минувшей пятницы.

Напомним, правительство Израиля ввело жесткий карантин по всей территории страны на две недели. Однако не исключено, что ограничения могут быть и продлены на более длительный срок.

Также отмечалось, что Израиль планирует ввести режим чрезвычайного положения в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

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