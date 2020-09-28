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Ізраїль заборонив в'їзд іноземців до 11 жовтня, але є винятки

Ізраїль, Понеділок 28 вересня 2020 17:46
Ізраїль заборонив в'їзд іноземців до 11 жовтня, але є винятки
Фото: аеропорт Тель-Авіва (tourismisrael.com)
Автор: РБК-Україна

Ізраїль обмежив в'їзд для іноземців до 11 жовтня. Винятки можуть бути тільки для тих, хто їде на лікування.

Про це повідомляє авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України".

До 11 жовтня Ізраїль не буде пускати іноземців у країну у зв'язку з новим жорстким карантином через зростання захворюваності коронавірусом. Винятки будуть для зарубіжних пацієнтів місцевих клінік при узгодженні візиту з МОЗ Ізраїлю, а також дипломатів.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль ввів обмеження на виліт з 25 вересня. Покинути країну авіарейсом після цієї дати можуть пасажири, які придбали квитки до 14:00 минулої п'ятниці. Це обмеження також діє до 11 жовтня.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю запровадив жорсткий карантин по всій території країни на два тижні. Однак не виключено, що обмеження можуть бути продовжені на більш тривалий термін.

Також зазначалося, що Ізраїль планує ввести режим надзвичайного стану у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.

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