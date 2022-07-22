Может ли Израиль ввести новые ограничения на въезд украинцев: ответ посла

В Израиле не планируют вводить никаких новых ограничений на въезд украинцев в страну. То есть, визовый режим не планируют возвращать, как это было после российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Израиля в Украине Михаэля Бродского агентству "Интерфакс-Украина".

"Израиль - это страна, которая принимает в себя прежде всего евреев и их потомков. Наш долг - принять прежде всего евреев, в частности евреев-беженцев", - говорит Бродский.

По его словам, за время полномасштабной войны в Украине в Израиль приехали более 30 000 человек, из них лишь 10 000 - это новые репатрианты, а еще 20 000 - люди, которые не имеют еврейских корней и приехали как беженцы, в основном это люди, приехавшие или к родственникам, или к друзьям.

"Были прогнозы, что в результате военных действий к нам приедут десятки тысяч новых репатриантов. Для такой небольшой страны это является серьезным вызовом. Возможно, глядя назад, можно было принять другие решения. Я лично очень рад, что суд это решение отменил и вернул ситуацию к той, которая была на момент начала войны. Уверен, что никаких новых ограничений на въезд украинцев в Израиль не будет", - подытожил Бродский.

Напомним, в начале июля суд в Израиле отменил распоряжение главы МВД Айелет Шакед о лишении украинцев права на безвизовый въезд в страну. Визовые ограничения ввели после российского вторжения в Украину.

Подробнее о том, принимает ли Израиль украинских беженцев и кому разрешают въезд в страну читайте в материале РБК-Украина.

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