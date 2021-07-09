UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Израиль ввел обязательную самоизоляцию для туристов

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения Израиля обязало всех без исключения туристов идти на самоизоляцию при прибытии в страну. Однако для туристов, следующих из стран с низким уровнем заболеваемости, срок самоизоляции составит всего сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Туристы, которые направляются из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, должны будут самоизолироваться на 14 дней, однако этот срок можно сократить до 10 дней, сдав два отрицательных теста на COVID.

В перечень стран с высоким уровнем заболеваемости по состоянию на сегодня входят: ОАЭ, Сейшельские острова, Эквадор, Эфиопия, Боливия, Гватемала, Зимбабве, Замбия, Намибия, Парагвай, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Кыргызстан и Тунис.

Другие же туристы будут на самоизоляции, пока не получат отрицательный тест на коронавирус, который они сделают сразу по прилету в аэропорт. Ожидается, что результаты теста будут известны в течение 24 часов.

Новое правило вступит в силу 16 июля 2021 года, то есть уже в следующую пятницу.

Напомним, в конце июня Израиль обязал всех прибывших в страну делать COVID-тест сразу в аэропорту.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильКарантинКоронавирус