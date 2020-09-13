Израиль возвращает жесткий карантин

Правительство Израиля возвращает жесткий карантин в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Новые ограничения вступят в силу в пятницу, 18 сентября, с 14:00.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

В израильском правительстве пока еще продолжается голосование по карантинным мерам. При этом, как минимум на две недели будет введен запрет гражданам отходить от дома на более чем 500 метров. Также запрещено собираться на открытом воздухе в группы более чем в 20 человек, в закрытом пространстве - не более 10 человек. Пока остается под вопросом возможность проводить демонстрации.

В период карантина общественным и частным учреждениям будет запрещен прием посетителей, кроме критических объектов инфраструктуры. На рабочие места разрешено выходить до 30% коллективов.

Кафе и рестораны будут работать исключительно на вынос. Также закроются образовательные учреждения.

Спустя две недели жесткого карантина на две недели будет введена система "строгого сдерживания", в рамках которой экономическая деятельность будет ограничена до 50%.

За неделю в Израиле подтвердили более 24 тысяч случаев коронавируса. По состоянию на 13 сентября с начала пандемии в стране заболели 153 759 человек. Активными больными остаются более 38 тысяч пациентов.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Израиля обсуждает возможность введения жесткого карантина из-за роста количества случаев коронавируса.

Также сообщалось, что о второй волне коронавируса заявили в Чехии.