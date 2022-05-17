ru ua
Вт, 17 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Израиль возобновил работу посольства в Киеве

Новина українською →
Киев, Вторник 17 мая 2022 12:12
Израиль возобновил работу посольства в Киеве Фото: Израиль возобновил работу посольства в Киеве (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 17 мая, в Киеве возобновило работу посольство Израиля в Украине. Посол Михаил Бродский поднял флаг возле здания дипломатического представительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства в Twitter.

"Посол Израиля в Украине Михаил Бродский поднял израильский флаг у здания посольства Израиля в Киеве", - говорится в сообщении.

Израиль возобновил работу посольства в КиевеФото: посол Израиля Михаил Бродский поднимает флаг возле здания посольства в Киеве (twitter.com/IsraelinUkraine)

Ранее сообщалось, что в Киеве возобновили работу почти 40 посольств.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Дипломатические отношения
NEWS
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
DAILY
"Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский "Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы