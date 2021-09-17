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Израиль установит на военные корабли систему "Железный купол"

Автор: Тиберий Юрик

Компания Israel Aerospace Industries (IAI) установит на четыре корвета типа Sa'ar 6 ВМС Израиля новые зенитно-ракетные комплексы Barak MX и систему противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Navy Recognition.

Отмечается, что корветы Sa'ar 6 получат морскую версию системы ПРО "Железный купол". Она будет предназначена для перехвата ракет. Комплекс включает установку вертикального пуска на десять противоракет Tamir.

Также корабли получат зенитно-ракетные комплексы Barak MX и противокорабельную ракету Sea Breaker. Системы будут использоваться для защиты экономической зоны Израиля и стратегических объектов, которые сталкиваются с разнообразными угрозами.

Напомним, что Украина может подучить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему "Железный купол".

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Израиль