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Израиль уничтожил палестинский завод по производству боеприпасов

Новости » В мире     13.11.2019 - 13:51
Израиль уничтожил палестинский завод по производству боеприпасов
Иллюстративное фото: авиаудар (twitter.com/IDFSpokesperson)

ВВС Израиля нанесли авиаудары по объектам палестинских боевиков

Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по ряду объектов палестинских боевиков в секторе Газа, в результате чего был уничтожен завод по производству боеприпасов. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦЕХАЛ) в Twitter.

Сообщается, что авиаудары были нанесены в среду, 13 ноября. В результате удара были уничтожены штаб-квартира группировки "Исламский джихад", оружейный склад и дом участника группировки, ответственного за запуск ракет и хранение оружия.

"Это здание "Исламского джихада" использовалось для производства ракетных боеголовок и производства ракет большой дальности, подобных тем, которые были запущены сегодня у израильских гражданских лиц. Мы поразили эту цель", - сообщили в ЦЕХАЛ.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено более 220 ракет.

Напомним, 12 ноября возобновились боевые действия между Израилем и палестинскими боевиками. Причиной стала ликвидация Израилем одного из командиров палестинской группировки "Исламский Джихад" Баху Абу аль-Атта во время удара по сектору Газа.

В результате эскалации конфликта Израиль ввел особое положение в "израильском тылу" и в населенных пунктах в радиусе 80 км от сектора Газа.

Возросло число погибших из-за обстрелов Израиля территории сектора Газа В течение дня из Газы в сторону Израиля было запущено более 190 ракет
Новости Украины Сектор ГазаИзраильавиаудары
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