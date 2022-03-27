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Израиль твердо стоит на стороне народа Украины, - премьер

Фото: Нафтали Беннет (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль твердо стоит на стороне Украины. При этом он подчеркнул, что Израиль создал полевой госпиталь в Украине для ухода за ранеными и делает все возможное, чтобы помочь прекратить войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Что касается войны в Украине, Израиль твердо стоит на стороне народа Украины и собирается продолжать наши усилия, чтобы помочь уменьшить страдания и прекратить кровопролитие", - заявил он.

Беннет добавил, что Израиль направил лучшие медицинские команды для создания самого современного полевого госпиталя на территории Украины.

"Мне сообщили, что они уже приняли и вылечили более 500 пациентов. В этот момент, в этот самый момент, врачи и медсестры рискуют своими жизнями, чтобы спасти жизни тех, кто в этом нуждается. Я горжусь тем, что делает Израиль. И, конечно, мы делаем все возможное, когда нас просят внести свой вклад в усилия по прекращению этой войны. Мы делаем это, поддерживая тесную координацию с США и с нашими европейскими партнерами", - подчеркнул Беннет.

Война России против Украины длится тридцать два дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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