Израиль снимает запрет на поездки в Украину: названа дата

Правительство Израиля приняло решение исключить Украину из списка стран, в которые запрещены поездки из-за пандемии коронавируса. Разрешение начнет действовать с 15 июня.

По его данным, 11 июня прошло заседание правительства Израиля, на котором было одобрено продление действующих на данный момент правил выезда из страны до 27 июня текущего года.

При этом с 15 июня из этого списка исключат Украину, Турцию и Эфиопию. В перечне осталась Россия, где ситуация с распространением коронавируса за последние дни резко ухудшилась.