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Израиль снимает запрет на поездки в Украину: названа дата

Новина українською →
Иерусалим, Пятница 11 июня 2021 14:53
Израиль снимает запрет на поездки в Украину: названа дата Фото: власти Израиля разрешили поездки в Украину (minagro.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Израиля приняло решение исключить Украину из списка стран, в которые запрещены поездки из-за пандемии коронавируса. Разрешение начнет действовать с 15 июня.

Об этом сообщило издание Newsru.

По его данным, 11 июня прошло заседание правительства Израиля, на котором было одобрено продление действующих на данный момент правил выезда из страны до 27 июня текущего года.

При этом с 15 июня из этого списка исключат Украину, Турцию и Эфиопию. В перечне осталась Россия, где ситуация с распространением коронавируса за последние дни резко ухудшилась.

Напомним, Израиль с 4 мая запретил украинцам въезжать на свою территорию из-за высокого уровня заражения коронавирусом.

Отметим, с 1 июля Израиль открывается для индивидуального туризма. Попасть в страну смогут только путешественники с иммунитетом к коронавирусу.

Также РБК-Украина писало, что с 11 июня вакцинированные украинцы смогут попасть в Венгрию. Однако для этого нужно иметь международное свидетельство о вакцинации.

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