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Ізраїль знімає заборону на поїздки в Україну: названа дата

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Єрусалим, П'ятниця 11 червня 2021 14:53
Ізраїль знімає заборону на поїздки в Україну: названа дата Фото: влада Ізраїлю дозволила поїздки в Україну (minagro.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Ізраїлю прийняло рішення виключити Україну зі списку країн, в які заборонені поїздки через пандемію коронавірусу. Дозвіл почне діяти з 15 червня.

Про це повідомило видання Newsru.

За його даними, 11 червня пройшло засідання уряду Ізраїлю, на якому було схвалено продовження чинних на цей час правил виїзду з країни до 27 червня поточного року.

При цьому з 15 червня з цього списку виключать Україну, Туреччину і Ефіопію. У переліку залишилася Росія, де ситуація з поширенням коронавірусу за останні дні різко погіршилася.

Нагадавши, Ізраїль з 4 травня заборонив українцям в'їжджати на свою територію через високий рівень зараження коронавірусом.

Зазначимо, з 1 липня Ізраїль відкривається для індивідуального туризму. Потрапити в країну зможуть тільки мандрівники з імунітетом до коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що з 11 червня вакциновані українці зможуть потрапити в Угорщину. Однак для цього потрібно мати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

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