Ізраїль знімає заборону на поїздки в Україну: названа дата
Уряд Ізраїлю прийняло рішення виключити Україну зі списку країн, в які заборонені поїздки через пандемію коронавірусу. Дозвіл почне діяти з 15 червня.
Про це повідомило видання Newsru.
За його даними, 11 червня пройшло засідання уряду Ізраїлю, на якому було схвалено продовження чинних на цей час правил виїзду з країни до 27 червня поточного року.
При цьому з 15 червня з цього списку виключать Україну, Туреччину і Ефіопію. У переліку залишилася Росія, де ситуація з поширенням коронавірусу за останні дні різко погіршилася.
Нагадавши, Ізраїль з 4 травня заборонив українцям в'їжджати на свою територію через високий рівень зараження коронавірусом.
Зазначимо, з 1 липня Ізраїль відкривається для індивідуального туризму. Потрапити в країну зможуть тільки мандрівники з імунітетом до коронавірусу.
Також РБК-Україна писало, що з 11 червня вакциновані українці зможуть потрапити в Угорщину. Однак для цього потрібно мати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.