ru ua
Ср, 15 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Израиль сегодня подпишет соглашение о поставках газа в Европу

Новина українською →
Иерусалим, Среда 15 июня 2022 10:19
Израиль сегодня подпишет соглашение о поставках газа в Европу Фото: газ из Израиля будет поставляться в ЕС вместо российского  (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Израиль и Европейский союз подпишут сегодня соглашение об экспорте природного газа, сообщило министерство энергетики Израиля. ЕС считает, что Израиль может стать новым источником газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Европейский союз рассчитывает на то, что Израиль поможет снизить его энергетическую зависимость от России после российского вторжения в Украину, заявила во вторник, 14 июня, в Иерусалиме президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы хотим активизировать наше энергетическое сотрудничество с Израилем", - сказала она на совместном брифинге с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

По ее словам, ЕС был "крупнейшим и самым важным клиентом" России в сфере поставок энергоносителей, но вторжение побудило блок отказаться от российских ископаемых видов топлива, в том числе за счет увеличения импорта природного газа из восточного Средиземноморья.

По словам фон дер Ляйен, в среду 27 стран ЕС, Израиля и Египта подпишут меморандум о взаимопонимании, согласно которому Израиль будет экспортировать природный газ по трубопроводу в Египет, где он будет перерабатываться в сжиженный природный газ (СПГ), затем доставлены в страны-члены ЕС.

Напомним, в ближайшие несколько лет Израиль намерен удвоить добычу примерно с 20 млрд кубометров до примерно 40 млрд кубометров по мере расширения текущих проектов и запуска новых месторождений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Евросоюз
NEWS
Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине
Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине
DAILY
Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского