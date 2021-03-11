Израиль разрешил полеты в Киев во время карантина: расписание рейсов до 20 марта

Израиль позволил осуществления авиарейсов в Киев, несмотря на карантинные ограничения, которые действуют в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве. Обнародовано расписание рейсов до 20 марта.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле.
Отмечается, что согласно решению правительства государства Израиль, ограничения в аэропорту Бен Гурион будут действовать до 20 марта.
"По результатам предпринятых посольством мероприятий, израильской стороной был включен г. Киев в перечень городов, в которых разрешено осуществлять авиарейсы. Таким образом, граждане Украины могут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских авиаперевозчиков для того, чтобы вернуться домой", - говорится в сообщении диппредставительства.
На сегодня вылететь из аэропорта Бен Гурион в Киев возможно нерегулярными рейсами авиакомпаний МАУ, El Al или Israir.
Посольство обратило внимание, что рейсы авиакомпании МАУ Киев - Тель-Авив – Киев доступны для бронирования во всех каналах продаж и запланированы до 20.03.2021:
|
Fl. Des
|
DEP
|
ARR
|
Date
|
STD LT
|
STA LT
|
PS 775
|
KBP
|
TLV
|
10.03.2021
|
09:30
|
12:35
|
PS 776
|
TLV
|
KBP
|
10.03.2021
|
14:50
|
18:00
|
PS 777
|
KBP
|
TLV
|
10.03.2021
|
20:40
|
23:50
|
PS 778
|
TLV
|
KBP
|
11.03.2021
|
05:30
|
08:40
|
PS 775
|
KBP
|
TLV
|
11.03.2021
|
09:30
|
12:35
|
PS 776
|
TLV
|
KBP
|
11.03.2021
|
14:35
|
17:45
|
PS 1775
|
KBP
|
TLV
|
11.03.2021
|
18:50
|
22:00
|
PS 1776
|
TLV
|
KBP
|
11.03.2021
|
23:00
|
02:10
|
PS 775
|
KBP
|
TLV
|
14.03.2021
|
09:30
|
12:35
|
PS 776
|
TLV
|
KBP
|
14.03.2021
|
14:35
|
17:45
|
PS 777
|
KBP
|
TLV
|
14.03.2021
|
20:30
|
23:55
|
PS 778
|
TLV
|
KBP
|
15.03.2021
|
05:30
|
08:40
|
PS 777
|
KBP
|
TLV
|
15.03.2021
|
20:30
|
23:55
|
PS 778
|
TLV
|
KBP
|
16.03.2021
|
05:30
|
08:40
|
PS 775
|
KBP
|
TLV
|
17.03.2021
|
10:30
|
13:35
|
PS 776
|
TLV
|
KBP
|
17.03.2021
|
14:50
|
18:00
|
PS 777
|
KBP
|
TLV
|
17.03.2021
|
20:30
|
23:55
|
PS 778
|
TLV
|
KBP
|
18.03.2021
|
05:30
|
08:40
|
PS 775
|
KBP
|
TLV
|
18.03.2021
|
10:30
|
13:35
|
PS 776
|
TLV
|
KBP
|
18.03.2021
|
14:35
|
17:45
|
PS 777
|
KBP
|
TLV
|
18.03.2021
|
20:30
|
23:55
|
PS 778
|
TLV
|
KBP
|
19.03.2021
|
05:30
|
08:40
1. Купить билет.
2. За 24 часа до вылета пассажиры должны подать онлайн-декларацию о состоянии здоровья по ссылке.
3. Пассажир должен иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часов до вылета. Если пассажир переболел COVID-19 или вакцинировался (при себе необходимо иметь подтверждающий документ), такое требование не применяется.
4. Пассажиры также должны пройти температурный скрининг в терминале и следовать указаниям представителей компетентных органов аэропорту.
5. Подробная информация относительно правил пребывания в терминале аэропорта Бен Гурион - по ссылке.
Напомним, с 8 марта Израиль позволил въезд отдельным категориям иностранцев. Сегодня речь о туристических поездках не идет.
Сообщалось, что прибытие иностранцев в Израиль связано с особой процедурой и будет требовать предварительного одобрения. Данный режим установлен до 27 марта, после чего может корректироваться.