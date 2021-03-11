Израиль разрешил полеты в Киев во время карантина: расписание рейсов до 20 марта

Отмечается, что согласно решению правительства государства Израиль, ограничения в аэропорту Бен Гурион будут действовать до 20 марта.

"По результатам предпринятых посольством мероприятий, израильской стороной был включен г. Киев в перечень городов, в которых разрешено осуществлять авиарейсы. Таким образом, граждане Украины могут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских авиаперевозчиков для того, чтобы вернуться домой", - говорится в сообщении диппредставительства.

На сегодня вылететь из аэропорта Бен Гурион в Киев возможно нерегулярными рейсами авиакомпаний МАУ, El Al или Israir.

Посольство обратило внимание, что рейсы авиакомпании МАУ Киев - Тель-Авив – Киев доступны для бронирования во всех каналах продаж и запланированы до 20.03.2021:

Fl. Des DEP ARR Date STD LT STA LT PS 775 KBP TLV 10.03.2021 09:30 12:35 PS 776 TLV KBP 10.03.2021 14:50 18:00 PS 777 KBP TLV 10.03.2021 20:40 23:50 PS 778 TLV KBP 11.03.2021 05:30 08:40 PS 775 KBP TLV 11.03.2021 09:30 12:35 PS 776 TLV KBP 11.03.2021 14:35 17:45 PS 1775 KBP TLV 11.03.2021 18:50 22:00 PS 1776 TLV KBP 11.03.2021 23:00 02:10 PS 775 KBP TLV 14.03.2021 09:30 12:35 PS 776 TLV KBP 14.03.2021 14:35 17:45 PS 777 KBP TLV 14.03.2021 20:30 23:55 PS 778 TLV KBP 15.03.2021 05:30 08:40 PS 777 KBP TLV 15.03.2021 20:30 23:55 PS 778 TLV KBP 16.03.2021 05:30 08:40 PS 775 KBP TLV 17.03.2021 10:30 13:35 PS 776 TLV KBP 17.03.2021 14:50 18:00 PS 777 KBP TLV 17.03.2021 20:30 23:55 PS 778 TLV KBP 18.03.2021 05:30 08:40 PS 775 KBP TLV 18.03.2021 10:30 13:35 PS 776 TLV KBP 18.03.2021 14:35 17:45 PS 777 KBP TLV 18.03.2021 20:30 23:55 PS 778 TLV KBP 19.03.2021 05:30 08:40

Что нужно, чтобы попасть на рейс:

1. Купить билет.

2. За 24 часа до вылета пассажиры должны подать онлайн-декларацию о состоянии здоровья по ссылке.

3. Пассажир должен иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часов до вылета. Если пассажир переболел COVID-19 или вакцинировался (при себе необходимо иметь подтверждающий документ), такое требование не применяется.

4. Пассажиры также должны пройти температурный скрининг в терминале и следовать указаниям представителей компетентных органов аэропорту.

5. Подробная информация относительно правил пребывания в терминале аэропорта Бен Гурион - по ссылке.