UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ізраїль продовжить допомагати Україні з реабілітацією військових, – посол

Фото: Посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський (facebook.com/UIISummit)
Автор: Катерина Гончарова

Ізраїль продовжить комплексно допомагати Україні з фізичною та психологічною реабілітацією військових.

Про це заявив після Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський у ході Україно-Ізраїльського реабілітаційного саміту у Львові, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми маємо пам'ятати, що російська агресія руйнує не лише будинки та школи в Україні, не лише цивільні об'єкти. Це завдає й величезної психологічної травми. Це величезний стрес для всіх. Це і фізичні травми. І сьогодні українські військові потребують реабілітації. Ізраїль продовжує допомагати Україні з реабілітацією військових", – наголосив посол.

За його словами, протягом усіх 75 років існування держави Ізраїль країна спромоглася розробити унікальні підходи, які дозволяють вирішувати схожі проблеми, з якими зараз стикається Україна.

"На форумі з перших вуст можна дізнатися про досвід, який має наша країна. Україно-Ізраїльський форум – це також можливість створити нові партнерства", – додав Міхаель Бродський.

Зазначимо, у Львові вперше відбувається Україно-Ізраїльський реабілітаційний саміт, присвячений передачі Україні ізраїльського досвіду та найкращих практик фізичної та психологічної реабілітації.

Серед спікерів – представники українського МОЗ, ізраїльські реабілітологи, координатор програми реабілітації українських військових в Ізраїлі Алон Шохам та український військовий Олег Вожик, який отримав протез у клініці "Реут Тель-Авів".

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, як діятиме система реабілітації військових в Україні.

Також в Україні створять Центри життєстійкості за прикладом Ізраїлю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівІзраїльЗбройні сили УкраїниФорум