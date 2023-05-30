Ізраїль продовжить допомагати Україні з реабілітацією військових, – посол

"Ми маємо пам'ятати, що російська агресія руйнує не лише будинки та школи в Україні, не лише цивільні об'єкти. Це завдає й величезної психологічної травми. Це величезний стрес для всіх. Це і фізичні травми. І сьогодні українські військові потребують реабілітації. Ізраїль продовжує допомагати Україні з реабілітацією військових", – наголосив посол.

За його словами, протягом усіх 75 років існування держави Ізраїль країна спромоглася розробити унікальні підходи, які дозволяють вирішувати схожі проблеми, з якими зараз стикається Україна.

"На форумі з перших вуст можна дізнатися про досвід, який має наша країна. Україно-Ізраїльський форум – це також можливість створити нові партнерства", – додав Міхаель Бродський.

Зазначимо, у Львові вперше відбувається Україно-Ізраїльський реабілітаційний саміт, присвячений передачі Україні ізраїльського досвіду та найкращих практик фізичної та психологічної реабілітації.

Серед спікерів – представники українського МОЗ, ізраїльські реабілітологи, координатор програми реабілітації українських військових в Ізраїлі Алон Шохам та український військовий Олег Вожик, який отримав протез у клініці "Реут Тель-Авів".