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Израиль продлит требование обязательного карантина в гостинице для въезжающих в страну

Автор: Игорь Литвиненко

В Израиле межминистерская комиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение продлить обязательный карантин в гостинице для граждан, которые въезжают в страну из-за границы. Срок ограничений будет действовать до 9 марта.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Постановление вступит в силу после того, как оно будет утверждено комиссией по законодательству парламента.

Таким образом, граждане, которые въезжают в Израиль должны пройти обязательный карантин в гостинице на протяжении 14 дней. В случае получения двух отрицательный тестов на коронавирус этот срок можно сократить до 10 дней.

При этом некоторые категории могут быть освобождены от карантина. Такое решение будет принимать специальная комиссия Министерства здравоохранения прямо в аэропорту. Освобождаться от карантина будет те граждане, которые имеющие справку о вакцинации и получили отрицательный COVID-тест перед вылетом в Израиль и по прилету.

Ранее РБК-Украина писало, что в Израиле ослабили карантинные требования для тех, кто прошел вакцинацию.

Также сообщалось, что Греция и Израиль договорились о паспортах вакцинации для восстановления туризма.

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Новости Украины ИзраильКарантинКоронавирус
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