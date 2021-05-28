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Израиль продлил запрет на поездки в Украину еще на две недели

Автор: Андрей Василюк

Израиль продлил еще на две недели запрет на поездки в Украину из-за высокого уровня распространения коронавируса. Также в списке "красных" страны - Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика, Турция, Россия и Аргентина.

Об этом 28 мая сообщило Министерство здравоохранения Израиля, передает The Jerusalem Post.

Запрет на поездки в семь "красных" стран с высоким уровнем заражения коронавирусом продлен до 16 июня.

Сейчас в этом списке:

  • Украина;
  • Эфиопия;
  • Бразилия;
  • ЮАР;
  • Индия;
  • Мексика;
  • Турция;
  • Россия;
  • Аргентина.

Израильтянам, которые возвращаются из этих стран, нужно будет пройти карантин, даже если они привиты или имеют иммунитет к коронавирусу. Прибытие в Израиль граждан этих стран также запрещены.

Напомним, Израиль с 4 мая запретил украинцам въезжать на свою территорию из-за высокого уровня заражения коронавирусом.

Министерство здравоохранения Израиля также запретило израильтянам путешествовать в эти страны, в частности в Украину. В то же время израильтянам разрешается делать пересадку, если ее продолжительность не превышает 12 часов.

Иностранцев в Израиль пропускают только в исключительных обстоятельствах, таких как участие в похоронах или гуманитарные причины.

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