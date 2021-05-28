Израиль продлил запрет на поездки в Украину еще на две недели

Израиль продлил еще на две недели запрет на поездки в Украину из-за высокого уровня распространения коронавируса. Также в списке "красных" страны - Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика, Турция, Россия и Аргентина.

Израильтянам, которые возвращаются из этих стран, нужно будет пройти карантин, даже если они привиты или имеют иммунитет к коронавирусу. Прибытие в Израиль граждан этих стран также запрещены.

Запрет на поездки в семь "красных" стран с высоким уровнем заражения коронавирусом продлен до 16 июня.

Напомним, Израиль с 4 мая запретил украинцам въезжать на свою территорию из-за высокого уровня заражения коронавирусом.

Министерство здравоохранения Израиля также запретило израильтянам путешествовать в эти страны, в частности в Украину. В то же время израильтянам разрешается делать пересадку, если ее продолжительность не превышает 12 часов.

Иностранцев в Израиль пропускают только в исключительных обстоятельствах, таких как участие в похоронах или гуманитарные причины.