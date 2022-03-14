Израиль не позволит России использовать его для обхода санкций, - МИД

Как отметил Лапид, израильский МИД работает над выработкой своей позиции относительно санкций против России. В то же время, по его словам, в эту работу вовлечены Банк Израиля, Министерство финансов, Минэкономики, управление аэропортов, Минэнерго и другие структуры.

"Эта война должна прекратиться. Европа знала немало войн, и единственное, что они несут, это страдание... Израиль сделает все, что в его силах, чтобы помочь добиться прекращения огня и восстановления мира. Мы действуем вместе с нашим великим союзником, США, и вместе с европейскими партнерами, чтобы остановить трагедию", - заявил Лапид.

Накануне в Израиле дали понять, что страна не позволит российским олигархам укрываться на ее территории от санкций. Яхтам подсанкционных олигархов запретили входить в Израиль, а время стоянки самолетов ограничили до 48 часов.