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Израиль не позволит России использовать его для обхода санкций, - МИД

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что его государство не даст России обойти санкции, которые Европа и США ввели из-за войны в Украине. По его словам, Израиль будет прилагать усилия, чтобы прекратить российскую агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il.

Как отметил Лапид, израильский МИД работает над выработкой своей позиции относительно санкций против России. В то же время, по его словам, в эту работу вовлечены Банк Израиля, Министерство финансов, Минэкономики, управление аэропортов, Минэнерго и другие структуры.

"Эта война должна прекратиться. Европа знала немало войн, и единственное, что они несут, это страдание... Израиль сделает все, что в его силах, чтобы помочь добиться прекращения огня и восстановления мира. Мы действуем вместе с нашим великим союзником, США, и вместе с европейскими партнерами, чтобы остановить трагедию", - заявил Лапид.

Накануне в Израиле дали понять, что страна не позволит российским олигархам укрываться на ее территории от санкций. Яхтам подсанкционных олигархов запретили входить в Израиль, а время стоянки самолетов ограничили до 48 часов.

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