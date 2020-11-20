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Израиль согласовал контракт с AstraZeneca по вакцине от коронавируса

Израиль, Пятница 20 ноября 2020 17:41
Израиль согласовал контракт с AstraZeneca по вакцине от коронавируса
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Израиль согласовал контракт с компанией AstraZeneca о закупке вакцины от коронавируса. Их кандидат на вакцину еще на третьем этапе испытаний.

Об этом сообщает Reuters.

По этому соглашению Израиль получит около 10 миллионов доз препарата в первой половине 2021 года. Это позволит обеспечить вакциной более половины почти девятимилионного населения страны.

В четверг сообщалось, что результаты массового тестирования возможной вакцины от коронавируса разработки AstraZeneca и Оксфордского университета должны быть известны к Рождеству. Пока же препарат показывает способность построить иммунитет у пациентов старше 70 лет.

Также известно, что Израиль в ближайшее время ужесточит карантинные меры, расширив зоны ночного комендантского часа. При этом планируется открытие школ, рынков и отелей в туристической зоне Эйлата и Мертвого моря.

Сегодня концерн Biontech и Pfizer подали в США запрос о регистрации вакцины от коронавируса. Вакцина показала 95% эффективности.

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