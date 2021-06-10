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Израиль первым в мире ввел запрет на торговлю натуральным мехом

Автор: РБК-Украина

Израиль стал первой в мире страной, которая запретила торговлю натуральным мехом. Запрет вступит в силу через шесть месяцев.

Об этом заявила министр охраны окружающей среды Гила Гамлиэль, передает The Jerusalem Post.

"Меховая промышленность является причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире и причиняет неописуемую жестокость и страдания. Использование кожи и меха дикой природы в модной индустрии аморально и, конечно же, излишне. Шубы из меха животных не могут оправдать индустрию жестоких убийств", - отметила она.

Сообщается, что соответствующий закон вступит в силу через полгода. Неправительственная организация по защите прав животных Animals Now уже поприветствовала решение Израиля.

Напомним, ранее в 2019 году стало известно, что британская королева Елизавета II отказалась от одежды из натурального меха на фоне критики зоозащитников.

До этого известный итальянский модный дом Armani прекратил использовать в своих коллекциях натуральный мех. Таким образом, коллекции с сезона 2016-2017 годов выпускались уже из альтернативных материалов.

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