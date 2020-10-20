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Израиль перехватил запущенную из сектора Газа ракету

Автор: Максим Зайченко

Во вторник, 20 октября, израильская система ПВО "Железный купол" перехватила запущенную из сектора Газа по Израилю ракету.

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Об этом сообщила Армии обороны Израиля, передает The Times of Israel.

"Армия обороны Израиля подтверждает, что система "Железный купол" сбила ракету, выпущенную из Газы. Сообщений о травмах или повреждениях нет", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине сентября сообщалось, что две ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля. В результате обстрела два человека получили ранения.

Кроме этого, ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по объектам движения ХАМАС в секторе Газа.

Также РБК-Украина писало, в ночь на 16 октября в Израиле возобновил международное сообщение аэропорт Бен-Гурион. Израильские авиакомпании начали постепенно возобновлять зарубежные рейсы.

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