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Израиль перехватил запущенную из сектора Газа ракету

Израиль , Вторник 20 октября 2020 22:05
Израиль перехватил запущенную из сектора Газа ракету
Фото: сектор Газа (twitter.com/IDF)
Автор: Максим Зайченко

Во вторник, 20 октября, израильская система ПВО "Железный купол" перехватила запущенную из сектора Газа по Израилю ракету.

Об этом сообщила Армии обороны Израиля, передает The Times of Israel.

"Армия обороны Израиля подтверждает, что система "Железный купол" сбила ракету, выпущенную из Газы. Сообщений о травмах или повреждениях нет", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине сентября сообщалось, что две ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля. В результате обстрела два человека получили ранения.

Кроме этого, ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по объектам движения ХАМАС в секторе Газа.

Также РБК-Украина писало, в ночь на 16 октября в Израиле возобновил международное сообщение аэропорт Бен-Гурион. Израильские авиакомпании начали постепенно возобновлять зарубежные рейсы.

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