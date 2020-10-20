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Ізраїль перехопив запущену з сектора Газа ракету

Ізраїль , Вівторок 20 жовтня 2020 22:05
Ізраїль перехопив запущену з сектора Газа ракету
Фото: сектор Газу (twitter.com/IDF)
Автор: Максим Зайченко

У вівторок, 20 жовтня, ізраїльська система ППО "Залізний купол" перехопила запущену з сектора Газа по Ізраїлю ракету.

Про це повідомила Армії оборони Ізраїлю, передає The Times of Israel.

"Армія оборони Ізраїлю підтверджує, що система "Залізний купол" збила ракету, випущену з Гази. Повідомлень про травми або пошкодження немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в середині вересня повідомлялося, що дві ракети були випущені з сектора Газа в бік Ізраїлю. В результаті обстрілу дві людини отримали поранення.

Крім цього, раніше армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала серію ударів по об'єктах руху ХАМАС в секторі Газу.

Також РБК-Україна писало, у ніч на 16 жовтня в Ізраїлі відновив міжнародне сполучення аеропорт Бен-Гуріон. Ізраїльські авіакомпанії почали поступово відновлювати закордонні рейси.

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