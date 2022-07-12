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Израиль передаст Украине шлемы и бронежилеты, но не для военных

Фото: Бени Ганц, министр обороны Израиля (flickr.com/idfoline)
Автор: Евгений Прокопенко

Министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил отправку в Украину еще одной партии с обмундированием и оборудованием для спасательных служб и общественных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Израиля.

В рамках этой партии в Украине будет отправлено полторы тысячи защитных шлемов и столько же бронежилетов, сотни скафандров для разминирования, тысяча противогазов и десятки систем для фильтрации воздуха от ядовитых газов.

Пресс-служба Министерства обороны сообщает, что партия будет отправлена в Украину в ближайшие недели.

Напомним, в Киевской области уже почти завершили разминирование населенных пунктов.

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Израиль