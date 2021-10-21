Израиль открывается для иностранных туристов: дата и условия въезда

Так, въезд в Израиль разрешен только для вакцинированных туристов. В частности, путешественник должен привиться двумя дозами одной из вакцин, утвержденных Всемирной организацией здравоохранения, а именно Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoVac и Sinopharm или одной дозой препарата Johnson & Johnson.

При этом с момента получения второй прививки должно пройти по меньшей мере 14 дней и не более 180 до выезда из Израиля.

Также в Израиль разрешен въезд переболевшим COVID и получившим не менее одной дозы признанной ВОЗ вакцины.

Кроме того, иностранцам разрешен въезд на территорию страны по положительному ПЦР-тесту, если он был сделан за более 11 дней до въезда в Израиль и не более 180 дней до выезда из Израиля.