Израиль открылся для иностранных туристов: условия и правила въезда

Сегодня, 1 ноября, вступили в силу новые правила въезда для иностранных туристов в Израиль. На сегодня границы открыты для туристов из всех стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWSru.co.il.
Сообщается, что Израиль разослал авиакомпаниям официальное объявление, в котором возлагает именно на них ответственность за соблюдение требований, которые предъявляются туристам. В частности, для въезда в Израиль нужно заполнить декларацию на сайте Министерства здравоохранения.
Иностранные туристы должны соответствовать следующим критериям:
Израиль признал следующие вакцины: Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca (Covishield), Sinopharm, Sinovac, Sputnik-V (на особых условиях).
Лица, привитые вакцинами Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, должны получить обе дозы. При этом после получения второй должно пройти не менее 14 дней до въезда в Израиль. Кроме того, если была бустерная доза, то после нее тоже должно пройти не менее 14 дней до въезда.
Лица, привитые вакциной Johnson & Johnson, смогут попасть в Израиль, если сделали прививку не ранее, чем за 14 дней. Такое же требование распространяется на бустерную дозу.
Те, кто переболел, должен предъявить цифровой документ о положительном результате ПЦР-теста. При этом после теста должно пройти более 11 дней до въезда. А также доказать получение хотя бы одной дозы вакцины, признанной ВОЗ.
Лица, привитые российской вакциной "Спутник V", смогут въезжать в Израиль с 15 ноября и будут находиться в карантине до получения положительного результата серологической проверки. Также после получения дозы должно пройти не менее 14 дней до въезда.
Турист должен сделать ПЦР-тест в течение 72 часов до вылета. А также заполнить декларацию на въезд в Израиль - пассажиры с электронными документами еще до посадки получат израильский "зеленый сертификат"; пассажиры без электронной справки заполняют бланк с просьбой сократить карантин и прикрепляют релевантные документы, после чего получат израильский "зеленый сертификат".
Условия посадки на самолет:
Также турист должен согласиться на случайную проверку документов сотрудниками Управления регистрации населения и на ПЦР-тест в аэропорту имени Бен-Гуриона и пребывания в карантине до получения результатов теста (до 24 часов).