Израиль открылся для иностранных туристов: условия и правила въезда

Сообщается, что Израиль разослал авиакомпаниям официальное объявление, в котором возлагает именно на них ответственность за соблюдение требований, которые предъявляются туристам. В частности, для въезда в Израиль нужно заполнить декларацию на сайте Министерства здравоохранения.

Условия въезда в Израиль

Иностранные туристы должны соответствовать следующим критериям:

за 14 дней до въезда в Израиль не находиться в "красной" стране;

быть привитыми вакциной, признанной ВОЗ (или вакциной "Спутник V" - с 15 ноября) или переболеть COVID-19;

не подлежать запрету на въезд по другим причинам;

въезжать в Израиль через аэропорт имени Бен-Гуриона.

Израиль признал следующие вакцины: Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca (Covishield), Sinopharm, Sinovac, Sputnik-V (на особых условиях).

Как Израиль признает туристов привитыми или переболевшими

Лица, привитые вакцинами Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, должны получить обе дозы. При этом после получения второй должно пройти не менее 14 дней до въезда в Израиль. Кроме того, если была бустерная доза, то после нее тоже должно пройти не менее 14 дней до въезда.

Лица, привитые вакциной Johnson & Johnson, смогут попасть в Израиль, если сделали прививку не ранее, чем за 14 дней. Такое же требование распространяется на бустерную дозу.

Те, кто переболел, должен предъявить цифровой документ о положительном результате ПЦР-теста. При этом после теста должно пройти более 11 дней до въезда. А также доказать получение хотя бы одной дозы вакцины, признанной ВОЗ.

Лица, привитые российской вакциной "Спутник V", смогут въезжать в Израиль с 15 ноября и будут находиться в карантине до получения положительного результата серологической проверки. Также после получения дозы должно пройти не менее 14 дней до въезда.

Правила въезда в Израиль

Турист должен сделать ПЦР-тест в течение 72 часов до вылета. А также заполнить декларацию на въезд в Израиль - пассажиры с электронными документами еще до посадки получат израильский "зеленый сертификат"; пассажиры без электронной справки заполняют бланк с просьбой сократить карантин и прикрепляют релевантные документы, после чего получат израильский "зеленый сертификат".

Условия посадки на самолет:

отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета

декларация на въезд в Израиль

одна из следующих справок: справка о вакцинации, справка о болезни или разрешение на въезд от Управления регистрации населения

Также турист должен согласиться на случайную проверку документов сотрудниками Управления регистрации населения и на ПЦР-тест в аэропорту имени Бен-Гуриона и пребывания в карантине до получения результатов теста (до 24 часов).