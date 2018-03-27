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Израиль освободит США от разрешения на строительство посольства в Иерусалиме

НовостиПолитика    27.03.2018 - 14:29
Фото: министр финансов Израиля Моше Кахлон (twitter.com-JComm_BlogFeeds))
Фото: министр финансов Израиля Моше Кахлон (twitter.com-JComm_BlogFeeds))

Власти Израиля сделают исключение, чтобы посольство США открылось вовремя

Власти Израиля освободят США от необходимости получения разрешения на строительство здания посольства в Иерусалиме, передает Reuters.

Сообщается, что Национальная комиссия по планированию и застройке утвердила запрос министра финансов Израиля Моше Кахлона об освобождении от получения разрешения на работы по обустройству консульства США в Иерусалиме в посольство США в Израиле.

Отметим, данное решение комиссии принято после объявления Кахлона о намерении использовать свои полномочия в рамках параграфа 266 "хей" закона о планировании и застройке, который позволяет Минфину в проектах национального значения освобождать от получения разрешения на строительство.

Также сообщается, что в рамках требований безопасности Госдепа США в здании консульства планируется возвести стену высотой 3,2 метра, а также проложить дорогу для экстренной эвакуации.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может посетить открытие посольства США в Иерусалиме, которое запланировано на 14 мая.  

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Израиль, посольство, Иерусалим  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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