Израиль освободит США от разрешения на строительство посольства в Иерусалиме

Власти Израиля сделают исключение, чтобы посольство США открылось вовремя

Власти Израиля освободят США от необходимости получения разрешения на строительство здания посольства в Иерусалиме, передает Reuters.

Сообщается, что Национальная комиссия по планированию и застройке утвердила запрос министра финансов Израиля Моше Кахлона об освобождении от получения разрешения на работы по обустройству консульства США в Иерусалиме в посольство США в Израиле.

Отметим, данное решение комиссии принято после объявления Кахлона о намерении использовать свои полномочия в рамках параграфа 266 "хей" закона о планировании и застройке, который позволяет Минфину в проектах национального значения освобождать от получения разрешения на строительство.

Также сообщается, что в рамках требований безопасности Госдепа США в здании консульства планируется возвести стену высотой 3,2 метра, а также проложить дорогу для экстренной эвакуации.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может посетить открытие посольства США в Иерусалиме, которое запланировано на 14 мая.