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Ізраїль звільнить США від дозволу на будівництво посольства в Єрусалимі

НовиниПолітика    27.03.2018 - 14:29
Фото: міністр фінансів Ізраїлю Моше Кахлон (twitter.com-JComm_BlogFeeds))
Фото: міністр фінансів Ізраїлю Моше Кахлон (twitter.com-JComm_BlogFeeds))

Влада Ізраїлю зробить виняток, щоб посольство США відкрилося вчасно

Влада Ізраїлю звільнить США від необхідності отримання дозволу на будівництво посольства в Єрусалимі, передає Reuters.

Повідомляється, що Національна комісія з планування і забудови затвердила запит міністра фінансів Ізраїлю Моше Кахлона про звільнення від отримання дозволу на роботи з облаштування консульства США в Єрусалимі на посольство США в Ізраїлі.

Відзначимо, дане рішення комісії прийнято після оголошення Кахлона про намір використати свої повноваження в рамках параграфа 266 "хей" закону про планування і забудову, який дозволяє Мінфіну в проектах національного значення звільняти від отримання дозволу на будівництво.

Також повідомляється, що в рамках вимог безпеки Держдепу США в будівлі консульства планується збудувати стіну висотою 3,2 метра, а також прокласти дорогу для екстреної евакуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп може відвідати відкриття посольства США в Єрусалимі, яке заплановано на 14 травня.

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Ізраїль, посольство, Иерусалим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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