Израиль освободил из-под стражи палестинского министра

Фото: задержание Фади аль-Хадми (из открытых источников)

Министр был арестован сегодня ночью

Полиция Израиля освободила арестованного ранее министра Палестинской администрации по делам Иерусалима Фади аль-Хадми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Адвокат министра Мухаммед Джабара сообщил, что задержанного в собственном доме аль-Хадми сегодня освободили из-под стражы израильские правоохранители.

По словам Джабара, министр был арестован за то, что сопровождал президента Чили Себастьяна Пиньеру во время посещения мечети "Аль-Акса" в прошлый вторник, 25 июня. Арестовать аль-Хадми требовали ультраправые группы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иерусалиме израильские правоохранители осуществили арест палестинского министра по делам Иерусалима Фади аль-Хадми. Ночью полиция Израиля во время рейда провела обыск в доме аль-Хадми, конфисковала его мобильный телефон, а затем провела арест.

РБК-Украина писало, что на Западном берегу Иордана израильская армия задержала почти 20 палестинцев. В пресс-службе Армии обороны Израиля рассказали, что при поддержке пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) военнослужащими были задержаны 17 палестинцев, которые разыскивались по подозрению в террористической деятельности.