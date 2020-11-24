Израиль снова ослабляет карантин

Комиссия министров по борьбе с коронавирусом приняла решение ослабить карантинные ограничения в Израиле. В частности, возобновляется работа школьных учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Facebook.

Так, с 24 ноября возобновляются занятия в 5-6 классах, с 29 ноября - в 10-12 классах, а с 6 декабря - в 7-9 классах.

"Возвращение к занятиям будет осуществляться в соответствии с планом министра просвещения в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах при проведении обширных контрольных тестов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что другие области будут закрыты включительно до 20 декабря текущего года.

Кроме того, в Израиле запускается пилотный проект по открытию торговых центров и рынков, который продолжиться до 6 декабря.

"Соответствующие правила по данному предложению будут вынесены на утверждение комиссии министров. Даты открытия торговых центров будут определены по результатам анализа пилотного проекта и общей ситуации с заболеваемостью", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что рынки откроются, когда откроются торговые центры.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль планирует повысить штрафы за нарушение карантина. В частности, штрафовать будут за проведение мероприятий, конференций, выставок, фестивалей и развлекательных шоу. Сумму штрафа намерены увеличить с 5 тысяч до 20 тысяч шекелей (более 167 тысяч гривен).

Также стало известно, что Израиль начал испытания вакцины от COVID-19 на людях.