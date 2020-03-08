Ізраїль може обмежити в'їзд для будь-яких мандрівників

Фото: Біньямін Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Дана міра фактично призведе до припинення іноземного туризму

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що країна розглядає можливість обмеження на в'їзд будь-яких мандрівників через коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Ізраїль розглядає питання про розширення обмежень на в'їзд. Ізраїль має намір включити в список обмежень мандрівників з усіх країн, що фактично призведе до припинення іноземного туризму.

На прес-конференції він сказав, що для прийняття цього заходу буде потрібно, щоб людина, що прибуває до Ізраїлю, проходила домашній карантин протягом 14 днів. Рішення буде прийнято після консультацій з експертами в галузі охорони здоров'я в понеділок, зазначив він.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю в середу, 4 березня, в зв'язку з поширенням коронавірусу прийняло рішення про внесення в "карантинний список" туристів з ще п'яти європейських країн, таким чином список був розширений до 7 країн.

4 березня в список були включені Німеччина, Франція, Іспанія, Австрія і Швейцарія. До цього в списку були Італія, Китай і Сінгапур. Тепер всі прибулі до Ізраїлю з цих країн будуть поміщені під домашній карантин на 14 днів.