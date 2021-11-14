Израиль одобрил вакцинацию детей 5-11 лет от COVID-19. Дозы вакцины для этой категории привезут в Израиль в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Генеральный директор министерства здравоохранения, профессор Нахман Аш, принял рекомендацию экспертной группы по борьбе с коронавирусом о вакцинации против коронавируса детей в возрасте 5-11 лет", - говорится в сообщении.

Срок начала вакцинации для этой возрастной группы будет определен в ближайшие дни.