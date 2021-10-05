Израиль обвинил Иран в попытке организовать теракт против бизнесменов на Кипре

Израиль обвинил Иран в заговоре с целью убийства израильских бизнесменов на Кипре. Неделю назад кипрская полиция арестовала 38-летнего азербайджанца с российским паспортом, который может быть наемным убийцей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Пока неясно, сколько человек и кто именно должны были стать жертвами предполагаемого киллера (его имя не называется).

Самым известным бизнесменом кипрско-израильского происхождения является миллиардер Тедди Саги, основатель компании Saqi Group, занимающейся разработкой программного обеспечения для азартных онлайн-игр Playtech.

Однако в Saqi Group категорически отрицают, что Саги мог стать жертвой заказного убийства. Большую часть времени бизнесмен проводит в Лондоне.

"Целью убийства является не Тедди Саги, а израильтяне на Кипре. К сожалению, очень легко опубликовать неверную информацию и нанести ущерб репутации человека", - говорится в официальном заявлении компании.

При этом там подтвердили, что считают несостоявшееся преступление делом рук Ирана.

Тегеран отверг обвинения в свой адрес.

По сведениям кипрских и израильских СМИ, предполагаемый наемник прибыл из России через территорию Северного Кипра около трех недель назад и вплоть до ареста находился под наблюдением спецслужб Кипра. Как утверждают СМИ, подозреваемый - выходец из Азербайджана с российским паспортом. Ему 38-39 лет.

В течение примерно двух недель он несколько раз пересекал границу между Северным и Южным Кипром. Лица, с которыми он встречался за это время, взяты в разработку.

Подозреваемый был арестован неделю назад в Никосии, в части города, принадлежащей Северному Кипру, сообщает местная пресса.

В момент ареста в его машине был найден пистолет с глушителем и другое оружие.

Израильская пресса предполагает, что подозреваемый связан с русской мафией.

Израиль не первый раз обвиняет Иран или их союзника - радикальную шиитскую группировку "Хезболлу" - в нападении на израильтян за границей. В 2012 году на Кипре был осужден член "Хезболлы", которого обвиняли в шпионаже и планировании нападений.

Ранее Израиль обвинил Иран и шиитскую группировку во взрыве автобуса с израильскими туристами в Болгарии, в результате которого погибли пять израильтян и один болгарин.