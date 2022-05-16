Израиль наращивает добычу газа для поставок в Европу

По словам представителей отрасли, в ближайшие несколько лет страна намерена удвоить добычу примерно с 20 млрд кубометров до примерно 40 млрд кубометров по мере расширения текущих проектов и запуска новых месторождений.

В настоящее время Израиль поставляет газ на свой собственный рынок и через местную сеть трубопроводов экспортирует в соседние Египет и Иорданию, в то время как большая часть дополнительного газа предназначена для Европы.

"Мы надеемся создать относительно быстрый рабочий процесс и уже летом достичь рамочного соглашения", - сказал Лиор Шилат, генеральный директор министерства энергетики Израиля, во время недавнего визита на буровое судно в Карише, газовом месторождении около 90 км от побережья Израиля, которое должно быть введено в эксплуатацию в конце этого года.

Его владелец, лондонская компания Energean, недавно обнаружила поблизости новые месторождения.

"Вначале это будут небольшие объемы, и постепенно, по мере роста объемов производства и поставок, (объемы) будут увеличиваться", - сказал Шилат.

По его словам, подобные соглашения обычно сначала достигаются между правительствами, а затем сделки заключаются в частном секторе. На самом деле это поможет Европе не раньше 2024 года, сказал он.

По его словам, подобные соглашения обычно сначала достигаются между правительствами, а затем сделки заключаются в частном секторе. На самом деле это поможет Европе не раньше 2024 года, сказал он, не уточнив, какие страны или группы потенциально могут быть вовлечены.

Маршрут

Выбор маршрута поставок является сложной задачей, для решения которой необходимо ориентироваться в политике региона. Одним из вариантов может быть экспорт в Европу через заводы по сжижению газа в Египте, а затем транспортировка на север по трубопроводам, которые находятся на разных стадиях планирования. Также обсуждается плавучий завод по производству сжиженного природного газа (FLNG), который позволит осуществлять поставки в Европу напрямую из Израиля.

Другие возможности включают предложенный газопровод Eastmed, амбициозный и дорогостоящий проект, который соединит газовые месторождения с континентальной Европой, или более короткий трубопровод в Турцию.

Египет является кратчайшим путем в Европу, FLNG обеспечит независимость от любой транзитной страны, в то время как прямой трубопровод обеспечит самую низкую цену для конечного потребителя, но его строительство займет больше времени, заявила газовый консультант Джина Коэн в отчете, представленном Министерству иностранных дел Израиля и Европейский парламент.

"Израиль должен действовать как можно быстрее, так как окно для подписания контрактов и превращения в крупного поставщика газа в Европу будет открыто только в течение ограниченного времени", - сказал Коэн.

Израиль, Кипр и Греция уже подписали соглашение о строительстве подводного силового кабеля, соединяющего их электрические сети и обеспечивающего резервное питание на случай чрезвычайных ситуаций.

Европа из-за войны против Украины хочет прекратить поставки из России, поставщика около 40% ее природного газа. Российские поставки в прошлом году составили около 155 млрд кубометров.

Израильский газ поможет Европе диверсифицироваться, наряду с поставками из других стран, таких как Соединенные Штаты и Катар.

Напомним, Германия предприняла шаги по наращиванию импорта сжиженного природного газа (СПГ) для отказа от трубопроводных поставок из России. Страна арендовала четыре плавучих хранилища и регазификационные установки (FSRU).