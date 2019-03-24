Израиль нанес удары по постам ХАМАС в Газе

Беспилотник армии обороны Израиля нанес удары по двум наблюдательным постам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспорядки на границе палестинского приморского анклава. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Times of Israel.

Палестинцы с 30 марта прошлого года проводят акции протеста в Газе в рамках начавшегося тогда всеобщего "Марша возвращения" с требованием снятия длящейся уже более 12 лет блокады сектора.

"В ответ на многочисленные взрывные устройства, которые были брошены и разорвались в районе забора безопасности в ходе столкновений на границе, летательный аппарат ВВС Израиля поразил два наблюдательных поста ХАМАС в южной части сектора Газа", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что группировка ХАМАС выпустила с территории сектора Газа в сторону Израиля две ракеты. После происшествия сработали сирены тривоги. Тем не менее, власти Тель-Авива и других городов центрального Израиля заявили об открытии всех бомбоубежищ.

После пуска ракет группировка ХАМАС эвакуировала свою штаб-квартиру в Газе из-за возможного ответа израильской армии.

РБК-Украина писало, что военно-воздушные силы Израиля в ночь на четверг, 7 марта, нанесли удары по базе палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракету и воздушные шары со взрывчаткой, выпущенные накануне с территории анклава. Самолеты и другие летательные аппараты армии обороны Израиля атаковали несколько военных целей в комплексе ХАМАС в южной части сектора Газа.