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Интервью

Израиль снова нанес авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа

НовостиПроисшествия    27.05.2018 - 10:50
Фото: авиация Израиля (flickr.com/idfonline)
Фото: авиация Израиля (flickr.com/idfonline)

Также израильская армия обстреляла блокпост ХАМАС из танкового вооружения

Авиация Израиля нанесла удар по объектам исламской группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на попытку прорыва границы. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

"Истребители Израиля нанесли удар по военным целям ХАМАС на юге сектора Газа. Атака была проведена в ответ на пересечение границы и попытку нанести вред пограничной инфраструктуре ", - говорится в сообщении.

 

Также сообщается, что сегодня военные подорвали фугас, который был размещен рядом с защитным ограждением в южной части сектора Газа. В ответ израильский танк обстрелял военный наблюдательный пост палестинцев. По информации The Jerusalem Post, в результате обстрела были убиты два палестинца.

 

Напомним, ранее сообщалось, что военный кабинет Израиля начал проводить заседания в подземном бункере.

 

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Теги публикации: Сектор Газа, ХАМАС, Израиль  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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