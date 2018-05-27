Израиль снова нанес авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Также израильская армия обстреляла блокпост ХАМАС из танкового вооружения

Авиация Израиля нанесла удар по объектам исламской группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на попытку прорыва границы. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

"Истребители Израиля нанесли удар по военным целям ХАМАС на юге сектора Газа. Атака была проведена в ответ на пересечение границы и попытку нанести вред пограничной инфраструктуре ", - говорится в сообщении.

A short while ago, IAF fighter jets struck military targets in a Hamas compound in the southern Gaza Strip — IDF (@IDFSpokesperson) May 26, 2018

Также сообщается, что сегодня военные подорвали фугас, который был размещен рядом с защитным ограждением в южной части сектора Газа. В ответ израильский танк обстрелял военный наблюдательный пост палестинцев. По информации The Jerusalem Post, в результате обстрела были убиты два палестинца.

No injuries to IDF soldiers were reported. In response, an IDF tank targeted a military observation post in the southern Gaza Strip a short while ago pic.twitter.com/SREctSfA5l — IDF (@IDFSpokesperson) May 27, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что военный кабинет Израиля начал проводить заседания в подземном бункере.