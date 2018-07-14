Ізраїль завдав наймасовішого денного удару по Сектору Гази з 2014, загинули двоє підлітків

У результаті ударі загинули 15 і 16-річний підлітки

Армія Ізраїлю здійснила повітряні удари по цілях екстремістського руху "Хамас" у секторі Гази, які стали наймасовішими в денний час на цій частині палестинських територій з 2014 року, передає видання "Радіо Свобода".

Зокрема, один з ударів вразив близько 40 цілей.

This is our reality: 90 rockets and mortar shells fired at Israel in less than 24 hours pic.twitter.com/tMZAeEgj75 — IDF (@IDFSpokesperson) July 14, 2018

"За повідомленням, цілями ударів стали табори навчання веденню міського бою, склад озброєнь, навчальні комплекси, командні центри, офіси, пов’язані з екстремістами тощо. Зокрема, останній наразі з цих ударів, третій за день, вразив близько 40 цілей, серед яких тунелі, комплекси виробництва озброєнь і штаб батальйону "Хамасу", - повідомляє видання.

Військові Ізраїлю зазначають, що удари були здійснені у відповідь на різноманітні терористичні акти, влаштовані терористичною організацією "Хамас", що мали за цілі цивільних мешканців Ізраїлю і порушили суверенітет держави.

Підкреслимо, видання Daily Sabah повідомляє, що в результаті авіаудару Ізраїлю по сектору Газа загинули два підлітки. Загиблим було 15 і 16 років, вони знаходилися в будівлі на півночі Гази, яке потрапило під атаку. Крім того, 15 осіб в різних частинах міста отримали поранення.

Нагадаємо, у кінці червня повідомлялося, що на кордоні Ізраїлю з сектором Газа двоє палестинців загинули і ще 415 осіб отримали поранення у результаті зіткнень між протестувальниками і військовими.