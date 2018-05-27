Ізраїль почав будувати морський бар'єр біля кордону сектора Газа

Ізраїль має намір запобігти проникненню терористів по морю

Ізраїль почав будівництво бар'єру на морському кордоні з сектором Газа. Про це повідомило Міністерство оборони Ізраїлю в Twitter.

Зокрема, уточнюється, що рішення про створення бар'єру було прийнято після операції "Незламна скеля", в ході якої група терористів по морю проникла на територію Ізраїлю.

אגף ההנדסה והבינוי ומינהלת גבולות ותפר החלו היום בהקמת מכשול ימי חדש ובלתי חדיר בחוף זיקים שבעוטף עזה. ההחלטה על הקמת המכשול התקבלה במשהב״ט בין היתר כלקח ממבצע צוק איתן, שבמהלכו הצליחה חוליית מחבלים לחדור לשטח ישראל דרך הים. המענה החדש עמיד לתנאי הים ויספק הגנה למשך שנים ארוכות. pic.twitter.com/izsePqchwn — משרד הביטחון (@MoDIsrael) May 27, 2018

Видання Jerusalem Post повідомляє, що роботи завершаться до кінця 2018 року. Бар'єр складається з трьох шарів, включаючи верхню насип, і оточений парканом.

За словами міністра оборони Ізраїлю Авігдора Лібермана, це єдине в світі споруда такого роду. Він вважає, що бар'єр блокує можливість проникнення в Ізраїль з боку моря. Основне завдання знизити можливості угрупування ХАМАС.

За інформацією видання, підрозділ морських піхотинців ХАМАС налічує близько 1,5 тис. чоловік.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Ізраїль розпочав будівництво підземного загородження на кордоні з Газою.