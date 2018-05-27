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Ізраїль почав будувати морський бар'єр біля кордону сектора Газа

НовиниСуспільство    27.05.2018 - 20:21
Ілюстративне фото (twitter)
Ілюстративне фото (twitter)

Ізраїль має намір запобігти проникненню терористів по морю

Ізраїль почав будівництво бар'єру на морському кордоні з сектором Газа. Про це повідомило Міністерство оборони Ізраїлю в Twitter.

Зокрема, уточнюється, що рішення про створення бар'єру було прийнято після операції "Незламна скеля", в ході якої група терористів по морю проникла на територію Ізраїлю.

Видання Jerusalem Post повідомляє, що роботи завершаться до кінця 2018 року. Бар'єр складається з трьох шарів, включаючи верхню насип, і оточений парканом.

За словами міністра оборони Ізраїлю Авігдора Лібермана, це єдине в світі споруда такого роду. Він вважає, що бар'єр блокує можливість проникнення в Ізраїль з боку моря. Основне завдання знизити можливості угрупування ХАМАС.

За інформацією видання, підрозділ морських піхотинців ХАМАС налічує близько 1,5 тис. чоловік.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Ізраїль розпочав будівництво підземного загородження на кордоні з Газою.

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Теги публікації: Ізраїль, Стена  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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