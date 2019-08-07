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Израиль, Кипр и Греция работают над поставками газа в ЕС

Новости » Промышленность    07.08.2019 - 18:50
Израиль, Кипр и Греция работают над поставками газа в ЕС
Иллюстративное фото (dtek.com)

Предполагается, что этот газовый проект поможет Европе стать более независимыми от России

После встречи в Афинах министры Израиля, Кипра и Греции надеются на подписание договора о транспортировке в Европу природного газа из восточной части Средиземного моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что греческий министр охраны окружающей среды и энергетики Костис Хадзидакис подтвердил тесное сотрудничество трех государств по данному вопросу. 

"Мы надеемся, что в скором времени сможем подписать соответствующий договор", - подчеркнул министр энергетики Израиля Юваль Штайниц. Он особо выделил значимость проекта для Европы.

Отметим, несколько лет назад на востоке Средиземного моря у израильских берегов были обнаружены крупные запасы природного газа. Проект предполагает строительство газопровода для его транспортировки сначала на Кипр, затем на Крит и материковую часть Греции.

Также, трехсторонний проект может иметь большое значение в контексте стремления Евросоюза диверсифицировать поставки газа в Европу и стать более независимым в этом вопросе от России.  

Напомним, в апреле Совет Европейского союза утвердил изменения в Газовой директиве, тем самым распространяя европейские нормы, в частности, на строящийся газопровод "Северный поток - 2". Он предполагает поставки российского газа в Евросоюз.

Кроме того, представители европейских стран считают, что "Северный поток-2" усилит зависимость ЕС от одного поставщика. 

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