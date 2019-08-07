Ізраїль, Кіпр і Греція працюють над поставками газу в ЄС

Ілюстративне фото (dtek.com)

Передбачається, що цей газовий проект допоможе Європі стати більш незалежною від Росії

Після зустрічі в Афінах міністри Ізраїлю, Кіпру і Греції сподіваються на підписання незабаром договору про транспортування в Європу природного газу зі східної частини Середземного моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що грецький міністр охорони навколишнього середовища та енергетики Костіс Хадзидакис підтвердив тісне співробітництво трьох держав з даного питання.

"Ми сподіваємося, що незабаром зможемо підписати відповідний договір", - підкреслив ізраїльський міністр енергетики Юваль Штайніц. Він особливо виділив значимість проекту для Європи.

Зазначимо, що кілька років тому на сході Середземного моря в ізраїльських берегів були виявлені великі запаси природного газу. Проект передбачає будівництво газопроводу для транспортування спочатку на Кіпр, потім на Крит і на материкову частину Греції.

Також, тристоронній проект може мати велике значення і в контексті прагнення Євросоюзу диверсифікувати поставки газу в Європу і стати більш незалежним у цьому питанні від Росії.

Нагадаємо, у квітні Рада Європейського Союзу затвердила зміни до Газової директиви ЄС, тим самим поширюючи європейські норми, зокрема, на споруджуваний газопровід "Північний потік - 2". Він передбачає постачання російського газу в Євросоюз.

Крім того, представники європейських країн вважають, що "Північний потік-2" посилить залежність ЄС від одного постачальника.