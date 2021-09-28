Израиль изменил правила въезда для украинцев: что нужно знать

Власти Израиля внесли изменения в порядок въезда иностранных граждан в страну. Ими предполагается, что вакцинированные украинцы могут пересечь границу государства, однако им все равно необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Израиле.
Разрешение
Перед путешествием необходимо заранее подать заявку на въезд в Израиль к израильскому дипломатическому или консульскому учреждению по месту жительства или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.
Однако, получение разрешения даже при наличии сертификата вакцинации и ПЦР-тестов, не освобождает от требований самоизоляции.
Страховой полис
Страной также требуется действующий медицинский страховой полис, который покрывает расходы на случай заболевания на COVID-19.
ПЦР-тесты
Въезд в Израиль разрешен лишь в случае наличия отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия в Израиль.
По прибытии в страну необходимо будет пройти дополнительный ПЦР-тест.
Это также относится к тем, кто имеет сертификат о вакцинации от COVID-19 или документ о выздоровлении от COVID-19.
Медицинская декларация
Необходимо заполнить декларацию лица, въезжающего в Израиль не более чем за 24 часа до рейса.
В декларации пассажир предоставляет свои личные данные, медицинские сведения, а также подробную информацию о месте самоизоляции в стране.
Самоизоляция
Все невакцинированные граждане, въезжающие в Израиль, должны пройти самоизоляцию.
Лица, которые были вакцинированы или переболели COVID-19 за рубежом (то есть, не в Израиле) также должны пройти самоизоляцию.
Продолжительность самоизоляции составляет 14 дней, однако она может быть сокращена до 7 дней при условии отрицательного ПЦР-теста.