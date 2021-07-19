Израиль из-за "Дельты" вернет ограничения на массовые мероприятия

На фоне распространения штамма коронавируса "Дельта" в Израиле намерены вернуть ограничения на массовые мероприятия. В частности, со среды на них будут пускать только тех, у кого будет так называемый "зеленый пропуск".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post .

Как заявил премьер Нафтали Беннет, участие в мероприятиях, свадьбах, бар-мицвах будет разрешено для вакцинированных, выздоровевших и тех, кто предъявит отрицательный тест на COVID. Это обязательное требование, а не рекомендация.

Он также призвал миллион израильтян, которые еще не сделали прививки, срочно пройти вакцинацию.

Отметим, до конца мая "зеленый пропуск" получали все вакцинированные, те, кто выздоровел, или имел отрицательный тест. Им был открыт доступ к массовым мероприятиям, ресторанам, тренажерным залам и так далее.